Sebrae lança a Sexta da Oportunidade em toda Bahia

Direcionada para quem pensa em iniciar um negócio, o lançamento do projeto acontece dia 25 de agosto, simultaneamente em 15 cidades do Estado

Com o objetivo de consolidar na Bahia as sextas-feiras como dia oficial de atendimento e orientação ao potencial empresário, será oficializado o Lançamento Estadual da Sexta da Oportunidade, nesta sexta-feira, 25 de agosto. Serão apresentados cenários e tendências de negócios através de palestras, oficinas e conteúdos técnicos nas 15 cidades: Salvador, Barreiras, Feira de Santana, Ilhéus, Jacobina, Juazeiro, Santo Antônio de Jesus, Irecê, Teixeira de Freitas, Eunápolis, Porto Seguro, Vitória da Conquista, Jequié, Guanambi e Itapetinga. A proposta é manter as atividades até novembro desse ano.

Os interessados podem se inscrever por meio da Loja Virtual do Sebrae Bahia (http://www.lojavirtual.ba.sebrae.com.br/loja/).

De início, serão trabalhadas temáticas ligadas a tendências de mercado, franquias, ferramenta Canvas (para elaboração do plano de negócios, disponível neste link e o Radar Sebrae (https://radarsebrae.com.br/sebrae/), lançado em março deste ano com o objetivo de auxiliar o empreendedor com informações sobre ideias de negócio e melhores localizações.

Em Vitória da Conquista, o lançamento acontece das 8h às 11h, na sede do Sebrae (Rua Coronel Gugé, 221), com palestra sobre Tendências e Oportunidades e, ainda, a apresentação de um case de sucesso por um empresário da cidade.

Radar Sebrae

A ferramenta oferece gratuitamente orientações sobre local e negócio para se investir e está disponível de forma gratuita no site (www.radarsebrae.com.br) ou em aplicativo para Android e IOS (adquirido via Google Play ou Apple Store). O passo a passo explica a utilização do sistema. O Radar Sebrae também está disponível para os municípios de Barreiras, Camaçari, Ilhéus, Itabuna, Juazeiro, Lauro de Freitas, Porto Seguro, Vitória da Conquista, Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus, Irecê, Jacobina e Teixeira de Freitas.