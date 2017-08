Senac EAD prorroga inscrições para cursos técnicos a distância

As inscrições para as turmas do segundo semestre de 2017 dos cursos técnicos a distância do Senac foram prorrogadas até 15 de setembro. A inscrição é gratuita e deve ser realizada na página www.ead.senac.br/cursos-tecnicos.

Ao todo, são 12 diferentes opções nas áreas de comércio, design, gestão, informática, meio ambiente, segurança e turismo. Com aprendizado em ambiente virtual, o Senac EAD garante flexibilidade para que os alunos conciliem os estudos e outros compromissos do dia a dia.

A necessidade e frequência das atividades presenciais variam de acordo com o curso técnico escolhido, podendo ocorrer em três diferentes formatos: encontros conectados, vídeo aulas e encontros presenciais.

Nos encontros conectados, o aluno vai ao polo escolhido no momento da matrícula para acompanhar uma webconferência, interagindo virtualmente com o tutor em tempo real. Geralmente, esse formato é utilizado em aulas inaugurais, estimulando o contato com outros estudantes da turma e com os profissionais e estrutura disponíveis no polo selecionado.

Com frequência semanal, a vídeo aula é o formato mais utilizado pelos cursos técnicos do Senac EAD, possibilitando que o aluno escolha onde e quando acessará o conteúdo disponível. Neste formato, ainda há a possibilidade de selecionar uma data para interagir virtualmente com os tutores, em tempo real.

Já no encontro presencial, o aluno participa de aulas ministradas pelo tutor no próprio polo selecionado no momento da matrícula. O formato, que envolve atividades como aulas práticas e saídas de campo, ocorre nos cursos Técnico em Segurança do Trabalho e Técnico em Guia de Turismo.

O Senac EAD conta com polos, onde são realizadas as atividades presenciais obrigatórias (quando houver) e disponibilizar estrutura para apoio ao estudante durante o curso em todas as regiões do Brasil.

Diploma – O diploma de Técnico de Ensino Médio tem validade nacional. A lei garante que os diplomas conferidos aos alunos de cursos a distância têm o mesmo valor que os conferidos aos alunos de cursos presenciais, sendo aceitos no mercado de trabalho sem distinção.

Confira o portfólio completo dos títulos oferecidos e outros detalhes sobre os cursos disponíveis na página de cursos técnicos do Portal Senac EAD: www.ead.senac.br/cursos-tecnicos