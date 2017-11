Serasa cria o “Emprego dos Sonhos”

Serasa busca profissional para viajar o país colhendo histórias de realidade financeira

Temporada de um ano oferece salário total de R$100 mil, além de transporte, hospedagem, alimentação e plano de saúde. O selecionado vai viajar por 40 cidades do Brasil, incluindo grandes capitais. A seleção será totalmente digital e os interessados podem se inscrever até o dia 13 de agosto no Site: www.oempregodossonhos.com.br.

Gostar de viajar, escrever, conhecer novas pessoas, ouvir boas histórias, fazer vídeos, tirar fotos e ter mais de 18 anos. Este é exatamente o perfil que um candidato precisa ter para concorrer a uma vaga no Serasa Consumidor, braço da Serasa Experian voltado ao cidadão. O profissional, que também precisa ter disponibilidade para cumprir o roteiro de viajar por 40 cidades ao redor do Brasil, incluindo grandes capitais, terá a missão de conhecer de perto e escrever sobre a realidade financeira dos brasileiros. A temporada de um ano oferece salário total de R$ 100 mil, a ser parcelado pelos doze meses, além de benefícios, como: transporte, hospedagem, alimentação e plano de saúde. As inscrições podem ser feitas até o dia 13 de agosto no site: www.oempregodossonhos.com.br.

Na rotina, o selecionado deverá realizar entrevistas com consumidor, entender individualmente quais os principais motivos que trazem problemas relacionados a crédito e finanças, criar e produzir conteúdo sobre o tema, fazer cobertura fotográfica, posts e lives nas redes sociais, entre outras atividades.

O processo de seleção será totalmente digital. Na primeira etapa, disponível até às 23h59 do dia 13 de agosto, o candidato precisa responder pela internet a seis perguntas de múltipla escolha para que a Serasa consiga identificar um pouco do perfil de quem procura a vaga. No dia 14, as pessoas selecionadas passarão para a segunda fase, na qual deverão criar um vídeo de até 45 segundos sobre educação financeira e fazer o upload do arquivo na página do projeto. Os vídeos ficarão disponíveis para voto popular até o dia 19 de agosto de 2017. Os dez mais votados pelo público vão para a final junto com outros cinco já selecionados pela equipe do Serasa Consumidor.

Na última fase, os quinze finalistas serão chamados para uma entrevista individual, via Skype. A divulgação do vencedor será feita no dia 25 de agosto. Para acompanhar, acesse: www.oempregodossonhos.com.br.

Para se candidatar, além de ser maior de idade e já ter carteira de trabalho, é fundamental que a pessoa esteja apta a viajar de 04 de setembro de 2017 a 31 de agosto de 2018.