SEST SENAT realiza Circuito Ciclistico

O SEST SENAT de Vitória da Conquista irá realizar do dia 24 de setembro o Circuito Ciclístico SEST SENAT.

O Projeto Circuito Ciclístico SEST SENAT, busca promover a prática de atividade física e uma melhor qualidade de vida para o trabalhador do transporte, seus dependentes e comunidade. Tem como característica a realização de um circuito ciclístico de lazer para atrair o trabalhador do setor de transporte para as atividades do SEST SENAT, bem como seus dependentes e também a comunidade local onde estão situadas as Unidades Operacionais.

Será uma manhã de movimento e lazer, onde teremos:

– Espaço para as crianças com pipoca, algodão doce e brinquedos;

– Oficina para pequenos reparos nas bicicletas;

– Espaço de convivência com frutas após a prova;

– Sorteio de brindes: 05 bicicletas, capacetes, cadeiras de criança para bicicletas, carregadores portáteis para celular e outros brindes.

A inscrição para os trabalhadores do setor de transporte e seus dependentes é gratuita!

Para a comunidade, o valor da inscrição é de R$ 30,00.

As inscrições já estão sendo realizadas na Unidade de Vitória da Conquista ou pelo site: projetossociais.sestsenat.org.br

As inscrições irão até o dia 15 de setembro!

Todos os inscritos receberão um lindo kit contendo uma camisa, um boné e uma bolsa para a bicicleta. Após o circuito, todos os participantes receberão uma linda medalha de participação.

O evento acontecerá na Avenida Olívia Flores, com concentração a partir das 08 horas e largada às 09 horas.

Os nossos eventos começam no horário marcado.

A entrega dos KITS será no dia 23/09, na loja CASA DO CICLISTA, na Av. Régis Pacheco.

Informações pelo telefone 3423-1410 ou 3423-1411.

Vale lembrar que o SEST SENAT não tem fins lucrativos e que o evento busca proporcionar lazer e qualidade de vida para os participantes.