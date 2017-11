Só para mulheres!

Negócio de Mãe – Feira de Mães Empreendedoras é o primeiro evento da Cidade organizado por mães que iniciaram um negócio a partir da maternidade, que se moldaram profissionalmente para administrarem a maternidade conjugada ao trabalho. E se dedicam a selecionar mães empreendedoras com mesmo perfil para alavancar seus negócios com a divulgação do trabalho dessas mães e capacitação profissional.

Negócio de Mãe, Feira de Mães Empreendedoras, trará para Vitória da Conquista o grupo Coralinas – Empreendedorismo Materno, com o Curso “Marketing Digital e Redes Sociais”. O curso será conduzido por Rosana Guimarães.

Dia 12 de agosto de 2017. Curso teórico e prático com material didático e certificado!

Investimento R$100,00 (Preço promocional até o dia 31 de julho).

Inscrições podem ser feitas presencialmente na Cuco – Espaço Colaborativo ou pelo Link https://goo.gl/8zXNRT

Mais informações pelo e-mail negociodemaevca@gmail.com

SOBRE O CURSO – Os tempos são modernos e a necessidade de adaptação da sua empresa ao meio é mais que necessária. Ela é imposta a quem deseja ter um negócio lucrativo e em expansão. Mesmo diante deste cenário, somente 0,06% das empresas investem em Marketing Digital.

O QUE VAMOS APRENDER – – O que é Marketing Digital. – Os 5 pilares do Mkt digital. – Os 8P´s do Mkt digital. – Neuromarketing – breve introdução. – Produzindo seu conteúdo. – Infoprodutos. – Redes Sociais. – Tipos de redes sociais. – Anúncios nas redes sociais e sites. – Análise das redes sociais.

TEORIA E PRÁTICA – Vamos conhecer e entender os conceitos para colocar na prática. Vamos treinar e já iniciar o processo de inserção da sua empresa no marketing digital, adequando conteúdo e estratégias.

Vagas limitadas. Faça logo a sua inscrição. (77)991940910