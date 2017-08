Stand da FAINOR é sucesso no Festival de Inverno Bahia

Seja a estrela do seu futuro. Com esse tema, o stand da FAINOR no Festival de Inverno Bahia 2017 superou as expectativas e foi destaque no evento. Ações dos cursos de graduação, Djs, o Vídeo 360 SlowMotion, fotos e os concorridos copos da FAINOR foram alguns dos itens que marcaram o sucesso do stand.

A ideia foi mostrar ao visitante o universo FAINOR, convidando-o a pensar sobre o futuro, ser agente da própria transformação e fazer sua estrela brilhar. A equipe de trabalho recebeu os visitantes, proporcionando uma experiência divertida e agradável. O stand contou ainda com animador – novidade nos stands da festa – com um centro de estética, oferecido pelo curso de Estética e Cosmética, e com a atividade do curso de Design de Moda, que disponibilizou acessórios para os visitantes usarem nas fotos Capa de Revista.

Mais uma vez, os copos oferecidos pela FAINOR fizeram a diferença na festa. Durantes os shows, o público iluminou a arena com as lanternas de celular dentro dos copos, numa imagem que emocionou até os artistas, como Samuel Rosa, do Skank – que filmou a criatividade da multidão para postar em suas redes sociais. Ao todo, 30 mil copos foram distribuídos pela FAINOR nos três dias de Festival.

Work Day

O conhecimento também foi marcante no stand da FAINOR. No sábado pela manhã, o curso de Administração promoveu o Work Day – um bate-papo com profissionais responsáveis pela organização do Festival de Inverno Bahia. Estudantes do curso, convidados e outros profissionais tiveram uma descontraída manhã de interação, quando detalhes dos bastidores da festa foram apresentados e discutidos.

Cauto Freitas, diretor executivo da TV Sudoeste; Alex Porto, coordenador de Eventos da FAINOR; Humberto Vergne Junior, executivo de Eventos da Icontent; e Gustavo Mendonça, coordenador de produção da Icontent – juntamente com o professor Yuri Lopes, coordenador do curso de Administração da FAINOR – contaram como é, por exemplo, conciliar equipe de trabalho, atrações, estrutura, logística, agenda e expectativa do público, tudo isso direcionado para o sucesso financeiro e de imagem do evento.

Os estudantes de Administração e convidados ainda fizeram uma visita técnica a outras áreas do parque, para conhecerem a estrutura montada para o Festival. Puderam, inclusive, acompanhar a passagem de som da banda Raimundos, antes do encerramento do Work Day no stand da FAINOR.