TIM abre inscrições para programa de estágio

A TIM está com inscrições abertas para o seu programa de estágio. São 200 vagas para estudantes da graduação tradicional (universidade) ou tecnólogo (escolas técnicas), de diversas áreas como Engenharia, Comunicação, Direito, TI, Administração, RH, entre outros. A operadora também oferece oportunidades para pessoas com deficiência.

“Na TIM, buscamos colaborar efetivamente com o desenvolvimento dos novos profissionais que estão chegando ao mercado e oferecer a oportunidade de iniciar uma carreira em uma grande companhia. No ano passado, por exemplo, 57% das nossas vagas iniciais de carreira foram preenchidas por estagiários que estavam concluindo o programa. Além disso, apostamos na construção de uma companhia diferente e na diversidade. Por isso, as vagas também estão disponíveis para estudantes com deficiência”, destaca Régia Barbosa, Diretora de Gestão de RH da TIM Brasil.

As vagas abertas são para Rio de Janeiro (Barra da Tijuca e São Cristóvão); São Paulo (Capital e Santo André); Minas Gerais (Belo Horizonte); Paraná (Curitiba); Rio Grande do Sul (Porto Alegre); Distrito Federal (Brasília); Pará (Belém) e Pernambuco (Recife). As etapas da seleção são divididas em triagem de currículos, dinâmica de grupo e entrevista com o gestor da área. As admissões acontecem ao longo de todo o ano. Os estudantes devem ter previsão de conclusão de seus cursos entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020.

Após a contratação, os estagiários participam de diversas ações de desenvolvimento profissional, como treinamentos e o Concurso Fazer Diferente, que premia projetos inovadores que contribuem para o negócio da empresa. Além disso, o programa atua com o conceito de job rotation, que oferece ao jovem a oportunidade de conhecer diferentes áreas dentro da companhia.

Além de remuneração compatível com o mercado, a TIM oferece aos estagiários diversos benefícios, incluindo smartphone com plano de voz e internet ilimitada, vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida, assistência médica e odontológica, folga no dia do aniversário e o Gympass, um passe livre para mais de 8 mil academias em todo o Brasil, pagando apenas uma mensalidade e utilizando quando quiser.

Para se inscrever, basta acessar o site www.tim.com.br/programadeestagiotim (ouwww.tim.com.br – Sobre a TIM | Carreira | Oportunidades | Veja Mais | Programa de Estágio TIM). Na página, também é possível conferir quais são os cursos de graduação e superiores de tecnologia elegíveis.

