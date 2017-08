TIM busca parceiros para Vitória da Conquista

O investimento inicial é de R$ 100 mil

A TIM busca parceiros comerciais para a abertura de novas lojas em Vitória da Conquista, na Bahia. O interesse da companhia é ampliar a capilaridade abrindo novos pontos de venda nas regiões, que já contam com a tecnologia de quarta geração disponível.

Os investidores interessados em abrir o próprio negócio contam com estrutura completa, visibilidade da marca TIM, treinamentos direcionados, consultoria da operadora e material de comunicação. Com investimento inicial a partir de R$ 100 mil, os candidatos devem ter capacidade de gestão de negócio e vendas, além de serem dinâmicos, empreendedores e estarem atentos ao potencial do mercado e da região em que pretendem atuar. Com a melhor remuneração do segmento, o prazo para retorno do investimento é entre 15 e 24 meses.

O processo de adesão é realizado em quatro etapas que consistem em selecionar os candidatos, definir a localização geográfica das novas lojas, recrutar e selecionar a equipe de atendimento e por fim os trâmites contratuais. Os empresários receberão toda orientação para o projeto arquitetônico das lojas da marca, incluindo mobiliário e identidade visual. As novas lojas poderão comercializar planos e serviços da operadora, além da linha de aparelhos que compõem o portfólio da TIM, chips e acessórios, e ainda prestar serviços de atendimento e pós-venda.

Os interessados devem entrar em contato através do e-mail thscardoso@timbrasil.com.br.