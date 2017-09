“+ Saúde no Local de Trabalho”: cartilha dos comerciários

A saúde e o bem-estar do trabalhador comerciário é prioridade para o Sindicato que representa a categoria na cidade de Vitória da Conquista, afinal o maior capital de uma empresa são as pessoas que nela trabalham.

Pensando nisso e no desejo do Sindicato dos Comerciários em alertar os trabalhadores e corporações para a necessidade de implantação de um programa de qualidade de vida e promoção da saúde no local de trabalho, foi criada, juntamente com a Rede FTC e a Bem Estar – Saúde Ocupacional, a cartilha “+ Saúde no Local de Trabalho – comerciário saudável é categoria fortalecida”.

“Todos tendem a ganhar com a gestão da saúde no local de trabalho. Esta cartilha surge da nossa preocupação com a melhoria da qualidade de vida do trabalhador comerciário e esperamos que haja uma conscientização geral sobre o assunto”, afirmou Gilmar Ferraz, presidente do Sindicato.

A cartilha está sendo distribuída nos estabelecimentos comerciais da cidade e também pode ser adquirida no site do Sindicato (www.ocomerciario.com.br).

Quem aprovou a iniciativa foi o comerciário do Max Atacado, Alberto Santos Gonzaga. “Parabenizamos o Sindicato por este projeto, que ele se expanda. Vamos ler a cartilha, poder tirar dúvidas e obtermos informações que não sabíamos”, afirmou o comerciário.