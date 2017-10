Cancelada seleção para contratação temporária de digitadores

A Secretaria Municipal de Administração, torna público o cancelamento da Seleção Simplificada para Contratação Temporária de Profissionais de Tecnologia da Informação (Edital nº 03/2017). A Administração torna público também o comunicado da devolução do valor da inscrição.

Para ter o pagamento da inscrição no processo seletivo restituído, o candidato deverá imprimir, assinar e preencher o Termo de Devolução da Taxa de Inscrição disposto no Anexo I do Edital abaixo. O termo deve ser encaminhado até o dia 20 de dezembro de 2017 para a Gerência de Gestão de Pessoas.