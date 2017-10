Começa hoje a maior revisão para o ENEM no interior da Bahia!

Há poucos dias para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), os estudantes de Vitória da Conquista podem contar com mais uma atividade preparatória para o exame. Nos dias 31 de outubro e 01 de novembro, o Centro de Convenções Divaldo Franco receberá o famoso Revishow: uma série de aulas especiais com professores renomados no interior Bahia.

O Revishow trata-se de uma grande revisão para o Enem, um evento beneficente do Colégio Opção, com aulas divertidas, análise de redações nota 1000, experiências práticas e macetes inesquecíveis, além de muita diversão e interatividade para os estudantes.

Participar da revisão é bem simples. Cada estudante deverá levar 1kg de alimento para doação e comparecer ao evento nos dias 31 de outubro e 01 de novembro, a partir das 17h30min.

Para aqueles que não puderem comparecer presencialmente ao Revishow, o Colégio Opção também oferece a possibilidade dos estudantes acompanharem ao vivo pela internet. Para receber o link da transmissão basta os interessados se inscreverem pelo site do Colégio Opção: www.colegioopcao.com