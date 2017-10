10ª Feira de Flores de Holambra em Vitória da Conquista

Segue até o dia 05 de novembro, a 10ª edição da Feira de Flores “Conquista Florescendo – Feira de Flores de Holambra”, funcionando na Praça Orlando Leite (Pracinha do Gil). A iniciativa faz parte das comemorações dos 177 anos de Vitória da Conquista e reune mais de 200 espécies de flores, além de plantas ornamentais e frutíferas, todas trazidas da cidade de Holambra, em São Paulo. Com preços acessíveis à população, a Feira estará aberta das oito horas da manhã às oito horas da noite.

Além de flores e plantas ornamentais, as barracas oferecem também insumos para jardinagem e plantio, presentes e alimentação.

O espaço está montado com atividades voltadas também para as crianças, com brinquedos, manifestações artísticas e a Copa Primavera de judô infantil, que faz parte do calendário da Feira.

Como forma de despertar na população o interesse pelo cultivo de plantas e flores, a feira busca beneficiar também o mercado local das floriculturas, que passa a contar com novos clientes. O evento é uma realização do Centro Espírita Beneficente União do Vegetal – Núcleo Vitória