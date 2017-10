Congresso de Odontologia começa nesta quinta-feira, 26

A partir desta quinta-feira, 26, até sábado, 28, a FAINOR realiza o I Congresso de Odontologia do Sudoeste Baiano – Cosb. O evento visa contribuir com a formação dos graduandos e com a atualização dos profissionais das diversas áreas de especialidade.

Organizado pelo Colegiado do Curso de Odontologia da FAINOR, o Cosbi reune profissionais, pesquisadores e estudantes, em torno de uma grade científica que contempla os avanços e as novidades em diversas áreas de atuação. O tema do Congresso é “Atenção à Saúde Bucal: Inovação, Qualificação e Transformação”.

Profissionais renomados de várias partes do Brasil estão confirmados como ministrantes das atividades previstas na programação do Cosb, a exemplo do professor José Mondelli – um dos nomes de referência na odontologia nacional e internacional. A programação completa, assim como os nomes dos demais ministrantes, estão disponíveis no hotsite do evento ..