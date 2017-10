Movimento Familiar Cristão é tema de audiência na Câmara

Acontece nesta terça, 31, às 19h30, na Câmara Municipal, audiência pública em celebração ao Dia Municipal do Movimento Familiar Cristão, festejado na mesma data. O requerimento é de autoria do vereador Valdemir Dias (PT). A comemoração foi instituída pela lei nº 1.665/2009, proposta e aprovada pela Câmara e sancionada pelo Executivo.

De origem latino-americana, o Movimento Familiar Cristão (MFC) nasceu no Uruguai, na década de 1950. Pouco tempo depois, na mesma década, o movimento cr=hega ao Brasil. Constituída por cristãos leigos, os objetivos do movimento são evangelizar, humanizar e despertar a consciência crítica para a prática da fé adulta. O MFC é uma sociedade civil, com personalidade jurídica, estatuto e regimentos próprios e se apresenta como essencialmente ecumênica. Segundo sua descrição, o movimento caminha em estreita comunhão com as igrejas, não fazendo qualquer tipo de discriminação, e exerce o espírito democrático, valorizando, sem distinção, todos os seus membros, por meio de suas bases.