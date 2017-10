Sindicato celebra Dia do Comerciário com sorteio de premios

Parabéns a maior categoria de trabalhadores do país!

30 de outubro é comemorado o Dia do Comerciário, a maior categoria de trabalhadores do país. Profissionais que se comprometem diariamente com o crescimento e a evolução do Brasil, fazendo do comércio um grande negócio para a sociedade. Como acordado em Convenção Coletiva de Trabalho, em Vitória da Conquista o feriado em comemoração ao dia é antecipado para toda a segunda-feira de carnaval, o que proporciona, no período, um maior descanso para o trabalhador.

O Dia do Comerciário também é uma excelente oportunidade para pensarmos e levantarmos juntos a bandeira por uma jornada mais justa, igualdade de gêneros, um trabalho decente, mais qualificação profissional e a garantia da manutenção dos direitos trabalhistas da classe, maiores homenagens que os trabalhadores do comércio podem receber.

“A categoria dos comerciários é a mola-mestre que move todo o país. Recentemente, depois de muita luta ela foi regulamentada. É também um dia reflexão, pois vemos a recessão que o país vem passando, mas sabemos que os comerciários sempre deram a sua parcela de contribuição na virada dessas situações. Esperamos que os trabalhadores do comércio recebam o reconhecimento devido”, afirmou Joir Sala, secretário geral do Sindicato dos Comerciários.

O Sindicato aproveita a oportunidade para convidar todos os comerciários de Vitória da Conquista para participar do Show de Prêmios que a entidade está promovendo em sua rede social Instagram (@ocomerciario). Lá também é possível o trabalhador conferir o regulamente para fazer parte do sorteio e saber a premiação especial.