Câmara entrega Títulos de Cidadão Conquistense

A Câmara Municipal de Vitória da Conquista realiza na noite da próxima terça-feira, 7, Sessão Solene para entrega do Título de Cidadão Conquistense, no Cemae, às 19 horas. Nesse ano, serão homenageadas pelo Legislativo, 42 pessoas que escolheram Vitória da Conquista para morar, estudar, trabalhar e que já são considerados filhos da terra, ou que trouxeram benefícios para a cidade.

O Título de Cidadão Conquistense é uma honraria prestada pelo Legislativo, e tem a finalidade de reconhecer a relevância dessas pessoas. Os vereadores reconhecem a entrega do Título de Cidadão Conquistense como um ato de grande importância, uma vez que os homenageados representam as pessoas que vieram de outras cidades para contribuir com o desenvolvimento de Vitória da Conquista.

A homenagem, através das honrarias, acontece em cumprimento ao Regimento da Casa, que determina a realização da Sessão Solene na semana do aniversário da cidade para a entrega do Título a pessoas que não nasceram em Vitória da Conquista. O Artigo 236 do Regimento explica ainda que “o vereador autor da proposição (da concessão do título) é considerado fiador das qualidades da pessoa que se deseja homenagear e da relevância dos serviços que tenha prestado”.

Confira a lista dos homenageados: Vereador Álvaro Pithon (DEM) indicou Sabrina Brito Freitas e Maria Luiza de Brito S. Oliveira. Vereador Ademilton Palmeira (PSC): João Batista Santos Ramos e Carlos Miranda Alves Ruas. Vereador

Adinilson Pereira (PSB): Ademir Abreu Magalhães e Samuel Santana Couto Júnior. Vereador Cícero Custódio (PSL): Orlando Barros Ventura e Carlos Roberto Silveira Leite. Vereador Coriolano Moraes (PT): Miguel dos Anjos e Jacqueline Maia Ferraz. Vereador Danillo Rodrigues (PCdoB): Daniel Almeida e Ângelo Gonçalves. Vereador David Salomão (PTC): Maria da Glória Santos do Prado e Eduardo Augusto Brito Arêas. Vereador Luís Carlos Batista (PTB):

Nilo Augusto de Moraes Coelho e Ricardo Mateus dos Santos. Vereador Edjaime Rosa (PMDB): Luci Freire Gusmão e Rozemiro Antônio da Silva. Vereador Fernando Vasconcelos (PT): Évila Carrera e Jurandir Ferreira da Cruz. Vereador

Gilmar Ferraz (PMDB): Gilzete da Silva Moreira e Antônio Toschi. Vereador Hermínio Oliveira (PPS): Pedro Alberto Souza Santos e Arthur Oliveira Maia da Silva.Vereador Jorge Bezerra (SD): Edite Dias Oliveira e Wellington Soares. Vereadora Lúcia Rocha (DEM): Patrícia Morais Palhares e Claudionor Rebouças de Farias. Vereador Luciano Gomes (PR): Jurandy Cunha Oliveira e Raquel Barreto da Silva. Vereadora Nildma Ribeiro (PCdoB): Alice Mazzuco Portugal e Élvio Francisco de M. Júnior. Vereador Osmário Lacerda (PMDB): Julival de Souza Andrade e Edson Ferreira Lima. Vereador Rodrigo Moreira (PP): Ronaldo Carletto e Rui Costa dos Santos. Vereador Sidney Oliveira (PRB):

Geraldo Liberatto Aguiar A. Filho e Cleiton Azevedo dos Santos. Vereador Valdemir Dias (PT): José Rabat Brito Matos Santos e Marla de Queiros Giudice. Vereadora Viviane Sampaio (PT): Karine Brito Matos Santos e Dayse Samara Brandão de Matos.