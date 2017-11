Abertas as inscrições dos cursos técnicos do Senac EAD

Interessados podem escolher um dos 11 cursos a distância da instituição até abril de 2018

As inscrições para as turmas do primeiro semestre de 2018 dos cursos técnicos a distância do Senac EAD estão abertas em todo o país. No total, são 11 opções nas áreas de comércio, design, gestão, informática, meio ambiente, segurança e turismo. O ambiente virtual de aprendizado da instituição garante flexibilidade de tempo aos alunos, o que facilita conciliar os estudos com os compromissos do dia a dia.

Nos cursos técnicos a distância, a necessidade e frequência das atividades presenciais variam de acordo com a opção escolhida e pode ocorrer em três diferentes formatos: encontros conectados ou virtuais, videoaulas e encontros presenciais. Nos encontros conectados, o aluno vai ao polo escolhido no momento da matrícula para acompanhar uma webconferência e interage virtualmente com o tutor em tempo real. Geralmente, esse formato é utilizado em aulas inaugurais, de modo a estimular o contato com outros estudantes da turma e profissionais.

Com frequência semanal, a videoaula é o formato mais utilizado pelos cursos técnicos do Senac EAD, e possibilita ao aluno escolher onde e quando acessar o conteúdo disponível. Neste modelo, ainda é possível selecionar uma data para interagir virtualmente com os tutores, em tempo real. Já no encontro presencial, o aluno participa de aulas ministradas pelo tutor no próprio polo selecionado para a matrícula. O formato envolve atividades como aulas práticas e saídas de campo, que são mais frequentes no curso Técnico em Segurança do Trabalho e Técnico em Guia de Turismo.

Diploma – O diploma de técnico de ensino médio tem validade nacional. A lei garante que os diplomas conferidos aos estudantes de cursos a distância têm o mesmo valor que os conferidos aos alunos de cursos presenciais, sendo aceitos no mercado de trabalho sem distinção.

Os cursos técnicos são destinados a todos que estão cursando o segundo ano do ensino médio ou já o completaram, que desejam aprender uma profissão e entrar no mundo do trabalho. Para se inscrever é necessário ter 16 anos completos no ato da matrícula.

As matrículas devem ser realizadas até a segunda quinzena de abril de 2018 por meio do site http://www.ead.senac.br/cursos-tecnicos/. O Senac EAD tem 327 polos espalhados em todo o Brasil para apoiar atividades dos cursos técnicos a distância. Entre os títulos disponíveis estão: Técnico em Administração, Técnico em Design de Interiores, Técnico em Guia de Turismo, Técnico em Informática, Técnico em Logística, Técnico em Meio Ambiente, Técnico em Programação de Jogos Digitais, Técnico em Qualidade, Técnico em Recursos Humanos, Técnico em Segurança do Trabalho e Técnico em Transações Imobiliárias.

Sobre o Senac EAD – Com mais de 70 anos de atuação em educação profissional, o Senac foi pioneiro no ensino a distância no Brasil. A primeira experiência nesta modalidade se deu em 1947 com a Universidade do Ar, em parceria com o Sesc, que ministrava cursos por meio do rádio.

A partir de 2013, com o lançamento do portal Senac EAD, a instituição ampliou a sua atuação em todo o país. Hoje, oferece um amplo portfólio de cursos livres, técnicos, de graduação, pós-graduação e extensão a distância, atendendo todo o Brasil e apoiados por mais de 290 polos presenciais para avaliações de cursos de pós-graduação e 232 para graduação.

Acesse a programação completa de cursos do Senac EAD em www.ead.senac.br . Há também uma programação diversificada de cursos presencias que pode ser conferida em www.sp.senac.br.