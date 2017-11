Audiência Pública marca Dia Municipal do Movimento Familiar Cristão

Uma apresentação musical do Grupo de Jovens Impulsum abriu a audiência em homenagem ao Dia Municipal do Movimento Familiar Cristão (MFC), na noite dessa terça, 31, na Câmara de Vereadores. A iniciativa foi do vereador Valdemir Dias (PT) e teve o apoio dos demais parlamentares. Valdemir explicou que faz parte do movimento há 29 anos e destacou a importância deste em sua vida e na de sua família. Ele frisou que o MFC promove valores ameaçados atualmente, como a família e a fraternidade.

O dia do MFC é 31 de outubro. De origem latino-americana, o Movimento Familiar Cristão (MFC) nasceu no Uruguai, na década de 1950. Pouco tempo depois, na mesma década, o movimento chega ao Brasil. Constituída por cristãos leigos, os objetivos do movimento são evangelizar, humanizar e despertar a consciência crítica para a prática da fé. O MFC é uma sociedade civil, com personalidade jurídica, estatuto e regimentos próprios e se apresenta como essencialmente ecumênica. Segundo sua descrição, o movimento caminha em estreita comunhão com as igrejas, não fazendo qualquer tipo de discriminação, e exerce o espírito democrático, valorizando, sem distinção, todos os seus membros, por meio de suas bases.

Durante a audiência, aconteceu ainda uma homenagem à Osório Rodrigues, membro do MFC que faleceu há cerca de um ano. A família agradeceu a homenagem e destacou o empenho de Osório ao movimento.

O Padre Edilberto antes de iniciar seu pronunciamento, convocou a plateia a fazer uma oração. Ele comentou alguns marcos históricos: há 500 anos atrás, em 1517, estourou o movimento reformista de Martinho Lutero, um divisor na história da Igreja Católica, que, segundo o pároco, conduziu os católicos a reforçar um caminho de união e missão de evangelização; neste ano, frisou, completam-se 187 anos do lançamento da obra O Capital, de Karl Marx, que lançou as bases para uma crítica mais contundente ao capitalismo e gerou resposta da Igreja, advertindo para a necessidade de humanização, do respeito à vida. O padre criticou o que chamou de “discurso de gênero” e afirmou que tema está “passando desapercebido” pelos cristãos. Para ele, esse “discurso” destrói os valores da família e o ser humano, além de desprezar toda ética e moral cristã, construída ao longo dos tempos. Segundo o Padre Edilberto, o MFC agrega a família, contribui para a construção da espiritualidade e fortalece os valores familiares.

Um dos fundadores do MFC, Cícero Amorim, agradeceu a todos pela presença e afirmou que se sente alegre pela trajetória do movimento. Ele destacou a importância do estudo do Evangelho e da busca de um entendimento individual da palavra bíblica. Segundo Cícero, o MFC é o maior presente de sua vida, leva a maior mensagem de Jesus, “amai-vos uns aos outros”. Cícero Amorim desejou longevidade ao movimento.

O coordenador de Cidades do MFC, Carlos Santos, falou que no movimento encontrou um exemplo de vida fraterna e de dedicação. Carlos agradeceu a oportunidade de, há 11 anos, estar no movimento, onde chegou à função de ministro de igreja e coordenador de Cidades. Para ele, o MFC só trouxe alegria e satisfação, são 49 anos de “imensa gratidão”.

Márcio Alexandre agradeceu a Valdemir pela oportunidade de iniciar na Câmara as comemorações dos 49 anos de movimento. Ele relatou um pouco da história do MFC em Vitória da Conquista. Em 1968 aconteceu a primeira atividade do MFC, no prédio da Câmara, onde hoje está instalado o Memorial Câmara. Ao longo dos anos a entidade cresceu, assistiu casais e realizou outras atividades. Alexandre transmitiu uma mensagem do casal Rubens e Rosada, da Coordenação Nacional do MFC.

O coordenador do MFC, Fernando Barreto, falou que se trata de um dia de agradecimento a Deus e aos membros do movimento. Ele apresentou um balanço das atividades desenvolvidas pela coordenação: realização de eventos como o Festival de Arte e Cultura, o Encontro de Casais, em 2017, e outro de Pais e Filhos; construção do auditório Juracy Bento Barbosa; prospecção de recursos via mecanismo SUA NOTA É UM SHOW; realização do projeto De Olho no Óleo que já retirou 35 mil litros de resíduos sólidos do meio ambiente.

O vereador Rodrigo Moreira (PP) afirmou que a Câmara está de portas abertas para o movimento. Ele reconheceu o trabalho desenvolvimento pelo movimento e frisou a luta pela família. Rodrigo relatou que familiares participam do MFC e que, diante de sua formação cristã, não poderia deixar de prestigiar a festividade. O edil propôs a inclusão do tem “ideologia de gênero” na pauta de discussão do MFC. Segundo ele, essa “ideologia” trabalha para a “desconstrução da família cristã brasileira”, destrói a essência do que é família.