Câmara presta homenagens ao Hospital Unimec

A Câmara Municipal de Vitória da Conquista prestou homenagens, em forma de moção de aplausos, ao Hospital Unimec. A Câmara parabenizou todos os profissionais envolvidos pelo compromisso e excelentes serviços prestados aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) de Vitória da Conquista. A Moção, requerida pelo vereador Luciano Gomes (PR) foi entregue ao urologista Dr. Emanuel Carvalho.

Inaugurado em 1976, com 17 sócios médicos, o Hospital Unimec é uma referência no atendimento de urgência e emergência pelo Sistema Único de Saúde de Vitória da Conquista. O compromisso da equipe médica, de enfermagem, atendente e pessoal de apoio, para com aquelas que procuram a unidade é o diferencial no atendimento, que a cada dia se revela mais qualificado e humanizado, graças à competência da equipe e ao amor dedicado aos pacientes.

Dr. Emanuel Carvalho agradeceu a moção e a dedicou a toda a equipe do hospital. O médico destacou também sua satisfação ao ver o engajamento da Câmara Municipal na campamnha Novembro Azul.