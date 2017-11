Crea-BA convida profissionais da área tecnológica para escolher novo presidente  

Também serão escolhidos presidente do Confea e diretores da Mútua; votação acontece no dia 15 de dezembro

No dia 15 de dezembro, das 9h às 19h, serão realizadas as eleições para presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-BA), do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) e diretores geral e administrativo da Caixa de Assistências aos profissionais do Crea (Mútua).

Apesar de o voto não ser obrigatório, o Sistema Confea/Crea convida os profissionais registrados no Conselho a exercer o seu direito e ajudar a construir o futuro do órgão de fiscalização do exercício profissional.

Para votar, o profissional tem que estar em dia com a anuidade do Crea-BA, desde que o pagamento de débitos existentes tenha sido feito até o dia 14 de novembro. Ele deve se dirigir até o seu local de votação das 9h às 19h portando um documento com foto. Até o momento mais de 48 mil eleitores estão aptos a votar.

Este ano serão disponibilizados 53 locais de votação, porém, assim como nas eleições para os poderes Executivo e Legislativo, somente será possível votar na seção apontada pelo sistema eleitoral. A alteração do local de votação pode ser feita até o dia 14 de novembro, através do ambiente profissional de cada um no site do Crea-BA. A transferência só será realizada para a Sede ou inspetorias.

Candidaturas

Oito candidatos concorrem à presidência do Crea-BA enquanto seis estão concorrendo à presidência do Confea. Já para a Mútua as vagas são para diretor geral e para diretor administrativo das Mútuas regionais. Para as eleições da Mútua somente será possível votar se a pessoa for associada à Caixa de Assistência.

O resultado das eleições será divulgado no dia seguinte ao pleito, no dia 16 de dezembro. Os vencedores do pleito exercerão um mandato de três anos, de 1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2020. As propostas dos candidatos estão disponíveis no site do Crea-BA através do link: http://ow.ly/4EKq30gqduH.