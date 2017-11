Eleita a nova diretoria executiva do SIMMP

Na última terça-feira, aconteceu a eleição para Diretoria Executiva do SIMMP para o triênio 2018-2020. A votação realizada no salão Dom Vital, teve início às 08:00 horas e encerramento às 20:00 horas da mesma data. Como única chapa inscrita, a chapa número 1: “Atitude e Independência: Porque o novo sempre vem”, presidida pela professora Ana Cristina Silva Novais e pelo vice-presidente Davino do Nascimento Silva, foi declarada pela Comissão Eleitoral vencedora do processo eletivo.

A apuração da urna foi feita pela comissão fiscalizadora que acompanhou todo o processo e foi composta por 01 presidente de mesa, 01 secretário, 01 escrutinador indicado pela comissão eleitoral, 01 fiscal credenciado pela chapa, 01 integrante da chapa, além da presença dos três membros da Comissão Eleitoral e do advogado do SIMMP, Thiago Brito.

Foram apurados um total de 948 (novecentos e quarenta e oito) votos, sendo 825 votos SIM, 108 votos NÃO, 06 votos brancos e 09 votos nulos. O processo eleitoral ocorreu com tranquilidade ao longo de todo o dia, como afirmou Miquéias Meira, membro da Comissão Eleitoral. “Estamos muito felizes pois o objetivo da comissão é garantir que haja o processo democrático. A parceria da Comissão Eleitoral, do SIMMP e das outras entidades que foram convidadas, como Sindacs, Sinserv, Sindicato dos Rodoviários, Sindicato dos Bancários e Sindicatos dos Comerciários foi muito importante para o desenvolvimento desse processo e garante que essa seja uma realização não só do Sindicato do Magistério enquanto entidade, mas também da sociedade civil e de todos os envolvidos”, concluiu.

A professora Ana Cristina, em nome da chapa vencedora, afirmou estar muito satisfeita com o resultado significativo das eleições. “Nesse momento tenho apenas que agradecer. Agradecer em primeiro lugar a Deus que nos possibilitou essa caminhada e essa vitória. Não tenho palavras para descrever esse momento. A categoria compareceu em peso referendando o pleito, votando e dando um show de democracia. Estamos imensamente felizes e gratos por cada um que compareceu à votação. Agradecemos a categoria e todos que nos apoiaram, sabemos que 87% dos votos é uma grande responsabilidade e contamos com o apoio da categoria para fazer uma ótima gestão”, enfatizou Ana Cristina.

A nova diretoria executiva está assim constituída:

Texto e fotos: Ascom SIMMP