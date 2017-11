Está no ar a campanha do Natal CDL

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Vitória da Conquista – CDL, movimentou a cidade com o início a campanha “Natal CDL, presentes que vão iluminar o Natal da sua família”. A tradicional carreata pelas ruas com o Papai Noel distribuindo simpatia e muito sorrisos, e apresentando ainda as grandes premiações deste ano: dois Renault KWID!

Além dos automóveis, a CDL também vai sortear 25 vales-compra no valor de R$ 1.000,00 cada. Papai Noel passou por diversas ruas e avenidas até chegar à Praça da Bandeira.

A novidade deste ano é que, um dos automóveis está em exposição no Bairro Brasil e o outro no Centro até o dia do sorteio, 23 de dezembro. Para concorrer aos dois Renault KWID e aos 25 vales-compra no valor de R$ 1.000,00, o consumidor deve comprar nas lojas que aderiram da campanha “Natal CDL, presentes que vão iluminar o Natal da sua família”, preencher os cupons corretamente e depositá-los nas urnas das lojas participantes. A cada R$ 50,00 em compras, o consumidor tem direito a um cupom até a quantidade máxima de 20 cupons. As lojas participantes estão identificadas com o banner da campanha.

O lojista ainda tem a oportunidade de participar da campanha de natal da CDL e aumentar as vendas de fim de ano! Basta adquirir um dos kits. Para mais informações, entre em contato com o Departamento Comercial da CDL pelo telefone (77) 3420 7400 ou 3420 7405.

Horário do Comércio: A CDL divulgou ainda o horário especial de funcionamento do comércio no mês de dezembro. As lojas começarão a fechar mais cedo a partir do dia 11.

Dessa data até o dia 15 de dezembro, o comércio funcionará das 8 às 20 horas. O horário também será estendido nos sábados, dias 16 e 23, quando as lojas ficarão abertas até às 18 horas. O comércio também funcionará aos domingos. Nos dias 17 e 24, os consumidores poderão fazer suas compras das 9 às 14 horas.

Confira abaixo o cronograma completo:





A campanha publicitária está assinada pela agência D’Luz Publicidade.