Faculdade Pitágoras oferece bolsas de estudos em Vitória da Conquista

A Faculdade Pitágoras de Vitória da Conquista está com inscrições abertas para quem deseja concorrer a bolsas de estudo de até 100% nos cursos de graduação. Para participar, os interessados devem se inscrever para próxima prova do vestibular, que acontece no dia 26 de novembro, às 9h. A inscrição pode ser feita através do portal www.vestibularja.com.br.

As bolsas serão concedidas conforme a pontuação do candidato no processo seletivo, e variam entre 100% e 50%. Além disto, todos os aprovados que efetuarem sua matrícula ganharão acesso gratuito à uma plataforma de empregos com quase cinco mil empresas cadastradas e mais de 40 mil vagas anunciadas.

Mais informações sobre as bolsas de estudos e sobre o vestibular estão disponíveis no site de inscrições, que também podem ser feitas pessoalmente na unidade. A Faculdade Pitágoras de Vitória da Conquista está localizada na Rua José de Melo, 99, Centro.