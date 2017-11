Feirão Limpa Nome da Serasa pela internet já soma 350 mil negociações

A nova edição do Feirão Limpa Nome da Serasa, que vai até o dia 30, já somou mais de 350 mil negociações.. A versão online do feirão pode ser uma alternativa para que os 61 milhões de brasileiros em situação de inadimplência possam procurar descontos especiais e condições de pagamento diferenciadas e encerrar o ano com a vida financeira mais organizada. “Este alto número de negociações em poucos dias mostra a preocupação dos brasileiros em resolver suas dívidas, aproveitando as ótimas oportunidades que as empresas participantes estão concedendo no Feirão”, diz o diretor de Estratégia da Serasa Experian, Raphael Salmi.

Durante o Feirão Limpa Nome, o consumidor pode negociar diretamente com a empresa participante, o que aumenta as chances de um acordo mais satisfatório para ambas as partes. O 13º salário, cuja primeira parcela é normalmente paga em novembro, pode ser uma opção para quem quitar a suas contas.

As negociações com empresas de Cartão de Crédito (incluindo Cartões de Loja/Varejo) lideram a lista por segmento, com 32,9%. Depois se destacam Bancos e financeiras (24,4%); Telecom (21,5%); Recuperadoras de crédito (18,6%); e Pequenas e Médias empresas (2,7%).

Feirão Limpa Nome no ar até dia 30 de novembro

A negociação dos débitos em aberto pode ser feita até o dia 30 de novembro pelo computador, tablet ou celular, com toda a segurança, em um site interativo, especialmente desenvolvido para a nova edição do Feirão Limpa Nome da Serasa Experian.

Para participar, basta acessar o site www.feiraolimpanome.com.br . Ali os consumidores encontrarão todos os detalhes do evento, empresas parceiras e como participar. Ao se cadastrar o consumidor será direcionado a uma página na qual estarão listadas as dívidas que constam na base de dados da Serasa e que podem ser negociadas com as empresas participantes. Também serão apresentados os canais de atendimento (telefones, e-mail, chat) disponibilizados por cada credor e, em alguns casos, ofertas pré-estabelecidas por meio de boleto bancário ou até mesmo simular, escolher a melhor condição de pagamento e gerar o boleto de forma online.

O site é desenvolvido em ambiente protegido, o que garante a proteção aos dados do consumidor. Assim, quem não tiver internet em casa, pode usar qualquer computador, celular ou tablet para negociar. Na última edição do Feirão Limpa Nome da Serasa, 320 mil consumidores limparam o nome.

A Serasa Experian reforça que o endereço oficial do Feirão é: www.feiraolimpanome.com.br

Além disso, a Serasa não pede nenhuma forma de adiantamento ou depósito bancário para que o consumidor possa quitar suas dívidas. Toda a negociação é feita diretamente com o credor por meio do site.

Feirão Limpa Nome é oportunidade

“O consumidor deve aproveitar a oportunidade da nova edição do Feirão Limpa Nome para limpar o nome, renegociando com condições de pagamento que caibam em seu bolso para sair da inadimplência”, diz Salmi. “Este ano decidimos por realizar o feirão 100% online para ampliar a oportunidade e ajudar o maior número de consumidores em todo o Brasil. Estamos na época de recebimento do 13º salário, e quem possui benefício, é recomendável que priorize o pagamento da dívida com este recurso”.

Todas as empresas participantes do Feirão Limpa Nome oferecem vantagens exclusivas aos consumidores para a negociação de pendências financeiras. Para isso, elas têm à disposição diferentes ferramentas de recuperação da Serasa Experian, o que lhes permite uma análise detalhada da situação de cada cidadão. “Cada empresa oferece uma proposta individualizada, com o objetivo de facilitar a conversa e proporcionar um bom resultado ao final do acordo ”, explica o executivo.

Consumidor deve se preparar antes de renegociar

O consumidor precisa fazer um bom planejamento antes de negociar uma dívida, colocando na ponta do lápis todas as despesas fixas e as dívidas já assumidas ou previstas. Assim, é possível saber quanto deve sobrar para pagar a nova dívida que será negociada (ou mais, se for o caso), escolhendo quais as condições e formas de pagamento melhor se encaixam no orçamento.

Para ajudar a população, o SerasaConsumidor, disponibiliza gratuitamente no site o e-book Como se preparar para a negociação de dívidas, com uma série de dicas para fazer uma boa negociação e limpar o nome.

AGENDA

Feirão Limpa Nome Online

Data: de 6 a 30 de novembro.

Horário: 24 horas por dia

Local: www.feiraolimpanome.com.br

