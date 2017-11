Missa e ato cívico marcam celebração dos 177 anos de Conquista

Durante solenidade, o prefeito compartilhou uma importante notícia para o município: a revitalização do Rio Verruga

Após as chuvas dos últimos dias, o sol, com o frio peculiar da terceira maior cidade da Bahia, veio abrilhantar a manhã deste 9 de novembro, data na qual Vitória da Conquista celebra 177 anos de emancipação política. O ato solene em comemoração do aniversário do município foi realizado na Praça Joaquim Correia, em frente ao prédio da Prefeitura Municipal, na presença de autoridades municipais e demais pessoas da comunidade.

A cerimônia teve início com o hasteamento das bandeiras ao som dos hinos Nacional Brasileiro e à Vitória da Conquista, executados pela Banda de Música Maestro Valter de Santa Rosa do 9º Batalhão Escola de Ensino, Instrução e Capacitação da Polícia Militar. Participaram do ato, além do prefeito Herzem Gusmão, o presidente da Câmara Municipal, Hermínio Oliveira, e a vice-prefeita e secretária de Desenvolvimento Social, Irma Lemos.

Durante discurso às autoridades e aos conquistenses de nascimento ou de coração presentes na cerimônia, o prefeito Herzem Gusmão ressaltou os principais avanços que a atual gestão proporcionou para o município em apenas dez meses de governo. Entre elas, destaque para a reestruturação do Esaú Matos, a retomada de todas as obras, a recuperação da Emurc, a entrega de quase mil escrituras da regularização fundiária e a implantação do Bolsa Família Móvel.

Somado a isso, o prefeito compartilhou uma importante notícia para o município: a revitalização do Rio Verruga. “O marco histórico da nossa gestão será a revitalização do Rio Verruga. Ao longo dos anos, ouvi falar muito da revitalização do rio, mas não vi ações concretas neste sentido. E mesmo depois de tantas agressões, ele consegue ainda chegar com vida na Bartolomeu de Gusmão. Por isso, determinamos, por meio de portaria, que aquela área seja uma área de preservação pública”, assegurou o prefeito.

E muito mais do que relembrar a história “desta querida terra sertaneja” neste 9 de novembro, Herzem enfatizou que o Governo Municipal tem trabalhado para que Conquista, nos 200 anos de emancipação, seja um lugar seguro, sustentável e organizado. “Estamos planejando a cidade. Teremos áreas verdes belas e preservadas para melhorar a qualidade de vida da nossa população, para que Vitória da Conquista seja definitivamente uma cidade mais agradável para se viver. Parabéns minha querida cidade pelos seus 177 anos”.



Reconhecimento – Ainda como parte da programação, a equipe de rúgbi Ymborés entregou uma camisa do time ao prefeito em reconhecimento a atenção dada por este governo ao esporte. Houve também a apresentação da Banda Marcial Vitória da Conquista (Banvic), do violeiro Francisco Xavier, exposição de maquetes, retratando os principais monumentos da cidade, e pintura facial e escultura em bexigas para as crianças, por meio do Educarte.



Louvor e gratidão – Antes do ato cívico em frente à Prefeitura, o prefeito e demais membros do Governo Municipal participaram da Missa em Ação de Graças pelo aniversário da cidade na Catedral Metropolitana Nossa Senhora das Vitórias.

“É de grande valia uma cidade que começa seus festejos louvando a Deus. Desejamos que Vitória da Conquista seja uma cidade feliz, e é, e que possa continuar. Esse é um município marcado pelas conquistas, pelo avanço e, sobretudo, pelo povo acolher e hospitaleiro. Cidade que sempre tem um cantinho para acolher mais um assim como foi comigo”, declarou o vigário paroquial da Catedral, padre Antônio Gonçalves Dias. Ele é natural de Águas Vermelhas, Minas Gerais.



O casal Ana Ferreira, 68, e Andrelírio Damasceno Lima, 72, também não são naturais daqui. Eles são de Nova Canaã, residiram em São Paulo e há 38 anos moram em Conquista. “Eu cheguei aqui, lutei muito, criei meus filhos, consegui um ranchinho para eu morar. Graças a Deus me dei bem. Só tenho que agradecer a Deus”, contou Andrelírio. E com um sorriso no rosto, a esposa finalizou: “Eu não saiu daqui pra nada. Vou ficar aqui com fé em Deus sempre”. Na mesma data do aniversário da cidade, eles comemoram o de casamento. Este ano, eles completam 43 anos de casados.

Filha de Vitória da Conquista, Elita Maria Santos, 78, também acordou cedo e participou da missa e do ato cívico. Ao término desta manhã festiva, ela declarou: “Estou me sentido feliz. Esse ano está muito lindo. A cidade hoje está bastante desenvolvida. Amo muito Conquista”.