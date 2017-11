Núcleo de Fisioterapia da FAINOR recruta pacientes

Há vagas para uroginecologia e obstetrícia

Referência em atendimento em Fisioterapia em Vitória da Conquista e região Sudoeste da Bahia, o Núcleo de Estudos em Fisioterapia da FAINOR está recrutando pacientes para atendimento. As vagas são para gestantes e outras mulheres com disfunção no assoalho pélvico, como incontinência e disfunção sexual, entre outros problemas.

As pacientes serão atendidas por profissionais e estagiários de Fisioterapia. O Núcleo visa contribuir com o compromisso social e a valorização do usuário como ser humano, motivando os estudantes ao aprimoramento e à busca continua de novos conhecimentos.

Interessadas devem entrar em contato pelo telefone (77) 98808-6349.