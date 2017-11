OAB divulga locais de prova da 1ª fase do XXIV Exame de Ordem

A partir das 13h do próximo domingo, 19 de novembro, milhares de estudantes testarão seus conhecimentos na primeira fase do XXIV Exame da Ordem. Os locais para a realização da prova foram divulgados no Portal da OAB, na última segunda-feira (13/11). Consulte os locais de prova Consulta individual para os local de prova Serão 80 questões de caráter eliminatório sobre disciplinas profissionalizantes obrigatórias e integrantes do currículo mínimo do curso de Direito. A 2ª fase (prova prático-profissional) será realizada no dia 21 de janeiro de 2018, no mesmo horário da 1ª. O Exame de Ordem pode ser prestado por bacharéis e estudantes de Direito dos dois últimos semestres da graduação. A aprovação no Exame é requisito obrigatório para entrada no quadro da OAB como advogado. O Centro Preparatório Jurídico (CPJUR) realizará, no próprio dia 19, a partir das 18h30, a correção e comentários sobre a prova, ao vivo, pelo Facebook da instituição.