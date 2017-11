Plano Plurianual e Orçamento Municipal para 2018 voltam a ser discutidos na Câmara

Nesta quinta-feira, 23, às 14:30 horas, acontece na Câmara Municipal de Vitória da Conquista, mais uma Audiência Pública sobre o Projeto de Lei do Plano Plurianual (PPA), referente ao período 2018-2021 e à Lei Orçamentária Anual (LOA) 2018. É a terceira Audiência Pública versando sobre o tema da mais extrema importância para a gestão Herzem Gusmão à frente da administração pública municipal.

A Casa Legislativa vem discutindo os temas que são fundamentais para o desenvolvimento do município, já que estima as receitas e fixa as despesas para Vitória da Conquista para os próximos anos. No caso da LOA as ações e metas que deverão ser cumpridas pelo governo municipal a partir do próximo ano.

Essa é a terceira audiência para discutir o tema e foi proposta pela Comissão de Finanças e Orçamento, composta pelos vereadores Rodrigo Moreira (PP), Presidente, e pelos membros vereadores Luciano Gomes (PR) e Álvaro Pithon (DEM).

O Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Vereador Rodrigo Moreira, salienta que a presença da população e de todos os vereadores é de fundamental importância para a adequação das propostas orçamentárias já que elas norteiam a capacidade financeira da administração.

As audiências são abertas ao público. Rua Coronel Gugé, 150, centro. Compareça!