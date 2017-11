Plataformas digitais auxiliam estudantes na preparação para o Enem

A Secretaria da Educação do Estado está disponibilizando uma série de conteúdos educacionais digitais para auxiliar os estudantes na preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que será realizado nos dias 5 e 12 de novembro. Trata-se do Ambiente Educacional Web (AEW), um espaço pedagógico multidisciplinar, com mais de cinco mil conteúdos digitais registrados em licenças livres, noCom conteúdos de todas as disciplinas das áreas de conhecimento e de todos os níveis de ensino, o espaço é uma ferramenta acessível para os estudantes, com um sistema de busca fácil e dinâmico. Esses conteúdos digitais são produzidos e/ou catalogados por educadores da Rede Anísio Teixeira. Com acesso público e gratuito, o Ambiente Educacional Web conta, também, com sites temáticos, como a Rede Social Espaço Aberto e o Blog do Professor Web.O Ambiente Educacional Web também pode ser acessado de dispositivos móveis, como smartphones e tablets, contribuindo para que estudantes e professores ampliem as possibilidades de compartilhar conteúdos educacionais e construir conhecimentos por meio das novas tecnologias da informação e da comunicação. As videoaulas do Ensino Médio com Intermediação Tecnológica (Emitec) também estão disponíveis no Portal da Educação.A Secretaria da Educação do Estado também está disponibilizando o Módulo Edux, que pode ser acessado utilizando computadores ou celulares, através do endereço www.edux.tv. A iniciativa, que é uma parceria da Secretaria com a empresa Liceu Virtual, a operadora OI e a Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), beneficia dois mil estudantes de dez escolas da capital. Por meio do módulo, os estudantes estão tendo acesso a diversos conteúdos voltados para as provas, a exemplo de videoaulas, simulados, chat e outros artifícios interativos.O conteúdo do Módulo Edux para estudantes dispõe, ainda, de livros digitais interativos, de um banco de questões com notificador do momento de revisar assuntos e sistema interno para rastreamento de carências de aprendizagens e com procedimentos de localização de falhas de aprendizado. A plataforma oferece, ainda, simulado de prova individual no modelo do ENEM por agenda feita pelo estudante, com relatório de tendências de desempenho.