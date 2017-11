Prefeitura e Sebrae firmam parceria

A Prefeitura de Vitória da Conquista e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) firmaram parceria com o intuito de auxiliar os empreendedores do município, por meio de capacitação e implantação de programas. O protocolo de intenções para o projeto SAC Móvel foi assinado na manhã desta sexta-feira, 10, no Gabinete Civil, com a presença de representantes da Administração Municipal, do Sebrae e dos empreendedores locais.

Participaram do ato o prefeito Herzem Gusmão, o diretor superintendente do Sebrae-Bahia, Jorge Khouri, a vice-prefeita Irma Lemos, o secretário de Trabalho, Renda e Desenvolvimento Econômico, Claúdio Cardoso, e a gerente regional do Serviço, Josinete Viana.

Na ocasião, tanto o Governo Municipal como o Sebrae afirmaram que o novo serviço a ser oferecido às pequenas empresas vai desburocratizar a participação dessas empresas na prestação de serviços públicos, dando mais uma oportunidade de geração de renda.

“Estamos buscando mais e mais aproximação com o Sebrae. Queremos implantar em parceria com o Sebrae o SAC Móvel e já fizemos a primeira experiência que foi o mutirão de alvarás. Qualquer Administração moderno tem que buscar o Sebrae, portanto ele é bem-vindo”, declarou o prefeito Herzem Gusmão.

Em sua fala, o diretor superintendente do Sebrae-Bahia, Jorge Khouri, demostrou seu ânimo com o projeto a ser executado em Vitória da Conquista. “Conquista se posiciona como polo de desenvolvimento: o que se faz aqui se propaga aos municípios da região, por isso não foi à toa que a cidade foi a primeira escolhida para assinamos este protocolo. Entendemos que juntos podemos fazer mais e queremos ter Conquista como um modelo completo que vai dar certo para a própria cidade. Tenho certeza que esse projeto será um case para o Brasil inteiro por isso estamos aqui com todo esse entusiasmo”.

Para o diretor-executivo do Movimento Pró-Conquistas e presidente da Associação das Indústrias de Vitória da Conquista (Ainvic), Itamar Figueredo, o protocolo de intenções vai ser atraente tanto para a classe empresarial como para o poder público. “É superinteressante porque para Prefeitura é uma nova possibilidade de enraizar na sua rotina a essência do empreendedorismo para que os empresários, industriais possam usufruir dessas ferramentas. Vejo com bons olhos e todas as ações que são focadas no desenvolvimento sustentável do município têm que estar aplaudindo”.

A presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Vitória da Conquista (CDL), Sheila Andrade, citou os benefícios dessa parceria: “O Sebrae tem todo uma expertise nos negócios, então essa parceria vai ser de suma importância para o nosso município, para geração de emprego e renda, para que as empresas saiam da informalidade e agreguem mais valor. Vejo com muita alegria e desejo que essa parceria possa dar certo”.