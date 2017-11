Programa Progredir: Governo disponibiliza mais 447 mil vagas em qualificação profissional

São mais de 60 cursos gratuitos do Pronatec Oferta Voluntária para beneficiários do Bolsa Família e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal

O governo federal abriu uma nova oportunidade para que os beneficiários do Bolsa Família e pessoas inscritas no Cadastro Único possam se qualificar profissionalmente por meio do Plano Progredir. A partir desta terça-feira (14), estão reabertas as inscrições para os cursos de capacitação.

São mais de 447 mil vagas em mais de 60 cursos ofertados pelo Pronatec Oferta Voluntária, por meio de uma parceria entre os ministérios do Desenvolvimento Social (MDS) e da Educação (MEC). O prazo para as inscrições vai até o dia 30 deste mês.

Para participar, é preciso estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e ter mais de 15 anos de idade. Os interessados devem se cadastrar no portal do MDS, no endereço www.mds.gov.br/progredir. Ao final do cadastro, já é possível fazer a pré-matrícula no curso escolhido. A confirmação da inscrição será enviada por e-mail ao candidato.

O secretário de Inclusão Social e Produtiva do MDS, Vinícius Botelho, ressalta que estar bem preparado abre portas para a inclusão no mercado de trabalho para as pessoas de baixa renda. “A capacitação faz com que elas possam conseguir empregos cada vez melhores e garantam mais renda. Estamos construindo uma série de ações para que essas famílias tenham cada vez mais oportunidades”, destacou.

A partir do dia 11 de dezembro, os selecionados já podem acessar o conteúdo dos cursos online. Eles terão até o fim de abril para concluir a capacitação. O Pronatec Oferta Voluntária é uma iniciativa do MEC que conta com cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional.

Saiba mais

O Plano Progredir reúne qualificação profissional, apoio ao empreendedorismo e encaminhamento ao mercado de trabalho. Além dos cursos do Pronatec Oferta Voluntária, a estratégia contará com assistência técnica para autônomos, ações de inclusão digital e educação financeira. Também serão ofertados até R$ 3 bilhões anuais em microcrédito, por meio de parcerias com instituições financeiras, para fortalecer pequenos negócios.