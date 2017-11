 Projeto “Posso Ajudar” chega ao Hospital de Base de Vitória da Conquista

Iniciativa de jovens egressos do Programa Partiu Estágio do Governo do Estado, que está oportunizando a juventude ao estágio universitário e ao primeiro emprego.

Importado de toda a rede SUS de Belo Horizonte, Campo Grande e Espírito Santo no Hospital Universitário, o Projeto “Posso Ajudar” chega ao Hospital Geral de Vitória da Conquista – HGVC, com a missão de dar acolhimento às demandas do usuários do serviço SUS. O serviço tem a proposta de auxiliar no atendimento diário das necessidades do paciente e dos acompanhantes durante sua permanência no HGVC.

A ideia de trazer a ação para o HGVC surgiu durante a observação das dificuldades encontradas no dia a dia da própria rotina hospitalar, visto que a Unidade diariamente recebe uma demanda considerável de pacientes, familiares assim como de visitantes, que na maioria das vezes necessitam de apoio para o atendimento de suas necessidades.

Um dos destaques da proposta do projeto “Posso Ajudar” é que conta com a colaboração de duas acadêmicas que já vêm atuando no HGVC pelo Programa Partiu Estágio do Governo da Bahia. O programa propõe inserir o estudante de nível superior o mais precocemente em contato com os serviços da área, o que contribui para o desenvolvimento pessoal e profissional dos participantes.