SESI abre inscrições para 20 bolsas de ensino médio gratuitas em Conquista

O Serviço Social da Indústria (SESI Bahia) está com inscrições abertas para 410 bolsas de estudos gratuitas para o ensino médio na capital e interior, sendo 20 bolsas para a Escola SESI Anísio Teixeira, em Vitória da Conquista. Para concorrer a uma das bolsas, os interessados devem ser concluintes do 9º ano do ensino fundamental, ter 16 anos completos até 31 de março de 2018 e renda familiar de até dois salários mínimos.

As inscrições para bolsas de estudos devem ser feitas unicamente pela internet, no site www.escolasesiba.com.br, até o dia 19 de novembro. O candidato deverá se submeter a uma prova escrita –, que será aplicada no dia 3 de dezembro, composta de 45 questões objetivas e redação, de caráter eliminatório e classificatório.

As bolsas de estudos são para ingresso no 1º ano do ensino médio em 2018. Em Salvador, o SESI Bahia oferece 240 bolsas, sendo 140 para a Escola Djalma Pessoa (Piatã) e 100 para a Escola Reitor Miguel Calmon (Retiro). No interior, são 20 vagas para o município de Luís Eduardo Magalhães; 20 para Vitória da Conquista; 20 para Barreiras; 30 para Ilhéus e 80 para a Escola SESI de Feira de Santana.

A matrícula dos alunos que concorrem a uma bolsa integral começa a partir do dia 13 de dezembro, após a publicação do resultado final da seleção. Já para quem não tem perfil socioeconômico para concorrer a uma bolsa de estudos, a matrícula pode ser feita diretamente nas escolas da Rede SESI.

