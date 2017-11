Sindicato convoca Comerciários para importantes decisões

A edição do dia 03 de novembro do Diário do Sudoeste da Bahia publicou importante Edital, convocando todos os trabalhadores no Comercio Varejista e Atacadista desta cidade, bem como os empregados em Mercados, Mercadinhos, Supermercados e Hipermercados, Atacados e Auto Serviços, associados ou não do Sindicato dos Empregados no Comercio de Vitoria da Conquista, para comparecerem na Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada na sua sede social, Rua A, nº 426, Loteamento Caminho da Universidade, Bairro Candeias, na próxima terça-feira, dia 14 de novembro às 18.00, para deliberarem sobre a apresentação, discussão e votação das pautas de reivindicações que serão enviadas aos Sindicato do Comercio Varejista e Atacadista de Vitória da Conquista e Sindicato dos Supermercados e Atacados de Auto Serviço do Estado da Bahia- SINDSUPER; autorizar o desconto da contribuição sindical urbana, contribuição assistencial e/ou confederativa dos empregados no comercio, em favor do Sindicato Profissional e autorizar a Diretoria do Sindicato firmar Acordo Coletivo com as categorias patronais ou ajuizar dissídio coletivo junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Pelo presente Edital, ficam convocados todos os trabalhadores no Comércio Varejista e Atacadista desta cidade, bem como os empregados em Mercados, Mercadinhos, Supermercados e Hipermercados, Atacados e Auto Serviços do Município de Vitória da Conquista, associados deste Sindicato e, ou não, e em pleno gozo dos seus direitos sindicais, para comparecerem na Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada na sede social deste Sindicato, na Rua A, nº 426, Loteamento Caminho da Universidade, Bairro Candeias, nesta cidade de Vitória da Conquista, no dia 14 de novembro do corrente ano, (terça-feira), às 18h, em primeira convocação, e ou às 18:30h, em segunda convocação com qualquer número de presentes, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Apresentação, Discussão e Votação das pautas de reinvindicações que serão enviadas aos Sindicatos: Comércio Varejista e Atacadista de Vitória da Conquista e Sindicato dos Supermercados e Atacados de Auto Serviço do Estado da Bahia – SINDSUPER; Autorizar o desconto da contribuição sindical urbana, contribuição assistencial e ou confederativa dos empregados no comércio de Vitória da Conquista, em favor do Sindicato Profissional desta cidade, ( Art. 513 letra E da CLT e Art 8º., IV, da Constituição Federal da Republica); Autorizar a Diretoria do Sindicato firmar Acordo Coletivo com as categorias patronais ou ajuizar dissídio coletivo junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. Vitória da Conquista (BA), 30/10/2017. GILMAR DIAS FERRAZ (PRESIDENTE)