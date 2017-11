SKY anuncia abertura das inscrições para o concurso  cultural DIRECTV Cinema+

A SKY, maior operadora de TV por assinatura via satélite do País, anuncia a abertura das inscrições para o concurso DIRECTV Cinema+, que vai premiar o melhor curta-metragem desenvolvido por estudantes de cinema e audiovisual. Para participar da promoção – desenvolvida pela DIRECTV Latin America, em parceria com a Sundance TV, a USC School of Cinematic Arts e a Creative Artists Agency (CAA) –, os interessados devem enviar um vídeo com tema livre de até dez minutos por meio do sitehttp://br.directvcinemaplus.com/. As inscrições podem ser realizadas até 31 de dezembro de 2017.

O concurso, que já está em sua 5.ª edição na América Latina e é realizado pelo segundo ano no Brasil, promove a produção de conteúdo e o cinema independente e a formação da próxima geração de talentos. Desde a primeira edição, realizada em 2013, mais de 1.600 estudantes já participaram do concurso.

Na edição anterior a vencedora brasileira foi Alice Nicolau, da Universidade Federal da Integração Latino-Americana de Foz do Iguaçu (PR). Alice, com seu curta Clube Stalker, foi a primeira mulher e a primeira brasileira a ser uma das vencedoras do concurso.

“Estamos muito orgulhosos de ver que o projeto DIRECTV Cinema+ está consolidado e, ano após ano, incentiva a produção nacional de conteúdo e indústria cinematográfica local, abrindo as portas desse universo para estudantes brasileiros e dos demais países da América Latina. Acreditamos no potencial desses jovens e, por isso, continuaremos a promover esses talentos”, diz Sandro Mesquita, VP de Responsabilidade Social Corporativa e Sustentabilidade da DIRECTV Latin America.

A apuração de resultados passará por duas etapas. Na primeira, uma comissão escolherá cinco finalistas de cada um dos países participantes: Brasil, Chile, Equador, Colômbia, Peru, Venezuela, Uruguai e Porto Rico. Essa equipe avaliará a qualidade cinematográfica, direção, produção e conteúdo do filme apresentado. O resultado será divulgado no dia 1.º de março de 2018.

A segunda etapa vai determinar os 4 vencedores do Cinema+: um do Brasil, dois do resto da America Latina e um dos Estados Unidos; que ganharão uma bolsa para um curso de verão em 2018 na University of Southern Califórnia School of Cinematic Arts (USC) em Los Angeles, nos Estados Unidos. A seleção dos melhores curtas-metragens será online e aberta para votação do público, que ao lado de um corpo de jurados da Creative Artists Agency (CAA) vai selecionar os vencedores. O resultado final será divulgado no dia 23 de março de 2018.

Sobre a SKY

A SKY é a maior operadora de TV por assinatura via satélite do País. Distribui a programação 100% digital para assinantes, em todo o território nacional, com soluções de produtos para os mais variados perfis de público, do pós ao pré-pago. É a operadora que trouxe o maior número de inovações tecnológicas em TV paga no Brasil, sempre aliada à melhor programação e à excelência no atendimento aos mais 5,5 milhões de clientes. Desde 2011, a SKY tem investido também na implantação de rede para oferecer o SKY Banda Larga no Brasil. Hoje é percentualmente o player que mais cresce no mercado, disponibilizando seu serviço de internet fixa para mais de 340 mil assinantes. Acesse www.sky.com.br.