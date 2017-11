Superintendente do Sebrae: parceria para o Programa Município Empreendedor 

Jorge Khoury estará em Vitória da Conquista nesta sexta-feira (10)

Nesta sexta-feira, dia 10, o Superintendente do Sebrae Bahia, Jorge Khoury, estará em Vitória da Conquista para uma reunião com o prefeito Herzem Gusmão, para assinatura do Protocolo de Intenções do Programa Município Empreendedor Bahia – PMEB. A iniciativa visa a criação de um ambiente favorável ao desenvolvimento das micro e pequenas empresas (MPE), incentivando o fortalecimento da economia do município.

No período da tarde, o Superintendente realizará uma visita a sede do Movimento das Donas de Casa e Consumidores de Vitória da Conquista – MDC. O Sebrae, em parceria com o MDC, irá desenvolver ações de fomento ao empreendedorismo e capacitação de potenciais empreendedoras do MDC, através do Programa Sexta da Oportunidade e da Coordenação de Economia Solidária.