TRE-BA realiza Semana do Jovem Eleitor de 6 a 10 de novembro

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), em parceria com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), realiza, de 6 a 10 de novembro, a Semana do Jovem Eleitor. A abertura da programação será feita pelo presidente do Eleitoral baiano, desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano. A ação terá início às 13h, no 3º piso do shopping Center Lapa (próximo ao posto avançado da biometria).

O projeto, voltado para pessoas de 16 a 24 anos, tem o objetivo de chamar a atenção para participação do jovem no processo eleitoral, além de discutir sobre democracia. A Semana do Jovem Eleitor é um evento nacional. Em Salvador, as ações da semana ocorrerão também na sede do TRE-BA, localizada no CAB.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a Bahia conta com um total de 2.631.643 jovens entre 16 e 24 anos. É a partir dos 16 anos que os cidadãos já começam a exercer seu direito ao voto. Com a ação, a Justiça Eleitoral visa alcançar este grupo, a fim de conscientizá-lo a respeito de seus direitos e deveres junto à democracia.