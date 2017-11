UESB abre inscrições para o Vestibular 2018

por Juliana Silva

Se você deseja ingressar em um dos cursos de graduação da Uesb, preste atenção! De 7 a 23 de novembro, estarão abertas as inscrições para o Vestibular 2018. De acordo com o Edital 153/2017, os interessados poderão se inscrever no site do Vestibular.

Ao todo, a Universidade disponibiliza, por meio do processo seletivo, 1.186 vagas para os 47 cursos de graduação, que são ofertados nos campi de Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista. Desse total, 727 vagas são para o 1º semestre de 2018 e 459 para o 2º período letivo.

As provas do Vestibular serão aplicadas nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2018. No primeiro dia, os candidatos realizarão as provas de Língua Portuguesa/Literatura Brasileira, Língua Estrangeira e Matemática, além da Redação. No segundo dia, os vestibulandos responderão perguntas das áreas de Ciências Humanas (História, Geografia e Conhecimentos Contemporâneos) e Ciências da Natureza (Física, Química e Biologia).

Todas as informações sobre o processo seletivo estão disponíveis no referido Edital e também na Portaria 1708/2017, que altera o item 4, que trata das informações gerais da inscrição. Já no Anexo 1 e no Anexo 2, os candidatos podem consultar o Quadro de Vagas disponíveis por semestre.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Comissão Permanente de Vestibular (Copeve), pelo telefone (77) 3424-8757 ou pelo e-mail vestibular@uesb.edu.br, em Vitória da Conquista; em Jequié, pelo número (73) 3526-9695 ou por meio do endereço eletrônico copevejq@uesb.edu.br; e pelo telefone (77) 3261-8604 e e-mail copeveit@uesb.edu.br, em Itapetinga.

Fique atento também às redes sociais oficiais da Uesb (Facebook, Twitter, Instagram e Youtube), onde será possível acompanhar todas as informações do Vestibular 2018.