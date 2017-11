Universidade Corporativa da Saeb abre inscrições

A Diretoria de Desenvolvimento e Valorização de Pessoas (DDE), ligada à Secretaria da Administração (Saeb), está com inscrições abertas para as capacitações que serão realizadas em dezembro. Os servidores do Poder Executivo Estadual baiano podem se inscrever em um dos catorze cursos ofertados pela Universidade Corporativa do Serviço Público (UCS/Saeb) por meio do Portal do Servidor (www.portaldoservidor.ba.gov.br), de acordo com o cronograma da DDE.

Das catorze capacitações previstas para de dezembro, oito serão realizadas na modalidade EAD e outras seis terão aulas presenciais, somando 639 vagas. Todas as turmas estarão abertas aos servidores públicos estaduais – exceto uma, do sistema Simpas, voltada para grupo indicado pelas chefias diretas.

As aulas serão ministradas em salas e laboratórios situados em órgãos públicos estaduais, a Superintendência de Patrimônio (Supat/Saeb), a Universidade Corporativa do Tribunal de Justiça da Bahia (Unicorp), a Academia da Polícia Civil da Bahia (Acadepol) e a própria sede da UCS/Saeb.

Serão ofertados cursos nas áreas de licitação, compras públicas, gestão estratégica de pessoas, gestão de conflitos, instrutoria interna, redação oficial, formação de brigada de incêndio e informática. Mais informações pelo telefone (71) 3115-1620/1654/1590.