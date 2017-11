Vencedoras do Garota Comunidade recebem bolsas da FAINOR

Reunião formalizou a entrega do prêmio Rosa Leite, 18 anos e Lidiane Silva, 16, foram as vencedoras do concurso Garota Comunidade Base Comunitária de Segurança – BCS e ganharam bolsas de estudo em cursos de graduação na FAINOR. Uma reunião no gabinete do Diretor Geral da Faculdade, professor Edgard Larry Andrade Soares, formalizou a entrega dos prêmios.

“Fiz minha inscrição para o concurso por acaso, por influência das amigas. Mas pensei: se eu posso, então eu posso”, lembra Rosa, primeiro lugar na competição. “Eu tinha parado de estudar, mas agora que ganhei a bolsa, já voltei. Não se perde uma oportunidade assim”, conta. Assim que concluir o Ensino Médio, Rosa vai prestar vestibular para o Curso Superior de Tecnologia em Design de Moda na FAINOR. Já Lidiane, segundo lugar no concurso, escolheu o Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética. “É uma área que eu adoro. Sempre pensei alto e tenho o objetivo de melhorar o futuro da minha família, melhorar de vida. Que eu brilhe”, afirma. Lidiane termina o Ensino Médio em 2019. Além das bolsas, a FAINOR apoiou a iniciativa entrando como parceira na realização do evento. Desde uma Oficina de Passarela com as jovens selecionadas, até a estrutura da passarela e do camarim, a Faculdade envolveu professores, estudantes e funcionários na atividade. “Foi tudo lindo. Nos sentimos princesas”, lembra Rosa. “Adorei, principalmente a parte da maquiagem”, completa Lidiane. O desfile foi realizado no dia 28 de outubro.

“O concurso Garota Comunidade Base Comunitária de Segurança superou nossas expectativas. Entendemos que se trata de transformação de vidas e o pós-evento é o mais importante, quando vemos os frutos como esse”, reflete a capitã Lorena da Silva Vitória Santos, da Base Comunitária de Segurança – BCS instalada no bairro Nova Cidade, que realizou o concurso.

O objetivo do concurso foi valorizar a comunidade do bairro, além de promover uma aproximação entre os moradores e a Polícia Militar. O projeto, promovido em toda a Bahia como parte do Programa Pacto pela Vida, é da Secretaria de Segurança Pública, e organizado pela equipe das BCS do estado. Rosa Leite vai representar Vitória da Conquista na edição estadual do concurso, no dia 30 de novembro, em Salvador.

“A FAINOR garante a oferta dessas bolsas, porque entende que é sua responsabilidade contribuir com a transformação e com o desenvolvimento social”, conclui o Diretor Geral da Faculdade, professor Edgard Larry Andrade Soares. Ascom e fotos: Ascom Fainor