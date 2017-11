Vitória da Conquista sedia Seminário de Experiências Pacto Estadual pela Educação

Secretários municipais de educação, coordenadores pedagógicos e professores alfabetizadores de 24 municípios da região sudoeste participam, nesta terça-feira, 21, do Seminário de Experiências Pacto Estadual. O evento, realizado no auditório da Faculdade Maurício de Nassau, tem como objetivo socializar experiências desenvolvidas dentro do programa Pacto pela Educação em cada um dos municípios envolvidos.

Além da apresentação de materiais confeccionados pelos professores e coordenadores como suporte para alfabetização dos alunos em sala de aula, o seminário conta com mesas temáticas e apresentações culturais. Leitura, oralidade, contação de história e ensino da matemática por meio de jogos são alguns dos assuntos abordados.

O formador regional do Pacto pela Educação, Elielson Teixeira, destacou a importância do programa no sentido de apoiar, normatizar e regulamentar as ações para a alfabetização das crianças das escolas públicas até os oito anos de idade e, consequentemente, na melhoria dos índices educacionais.

“Esse é o momento mais importante das atividades promovidas ao longo do ano, pois além de socializar as experiências e ouvir depoimentos de êxito dos outros municípios, definiremos os rumos do programa para o próximo ano”, ressaltou a coordenadora local do Pacto Estadual pela Educação, Tânia Novais.

Secretaria municipal de Educação de Barra do Choça, Elisângela Matos, considerou a troca de informações enriquecedora para o trabalho em sala de aula. E Kélvia de Almeida, coordenadora pedagógica de Licínio de Almeida, completou: “essas práticas são alavancas para avanços significativos no processo de leitura, escrita e produção textual das nossas crianças”.