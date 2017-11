O mês de outubro se encerrou, no entanto, os cuidados com a saúde devem ocorrer durante todo o ano e, pensando nisso, a Unimed do Sudoeste estendeu a Campanha Lenços & Laços até o dia 20 de novembro.

A meta é arrecadar, no mínimo, 500 lenços para contribuir com a autoestima de mulheres que realizam tratamento contra o câncer.

Participe!!! Doe um lenço e faça laços de carinho!