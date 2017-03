Gilmar Ferraz: “rasgaram a CLT!”

Gilmar Ferraz (PMDB)

Na sessão ordinária da Câmara Municipal de Vitória da Conquista, ocorrida nessa sexta-feira, 24, o vereador Gilmar Ferraz (PMDB) relatou visita de seu mandato à comunidade de Cercadinho, na zona rural, onde ouviu as demandas da população. Segundo ele, as reivindicações serão encaminhadas às instâncias competentes.

O edil parabenizou o Colégio Militar pela conquista de medalhas de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Ele reconheceu a excelência do ensino praticado pela instituição, um dos melhores da Bahia. Em sua fala, Ferraz elogiou ainda o Projeto de Lei (PL) nº 018/2017, de autoria do vereador David Salomão (PTC). “Parabéns. Um projeto extensivo a todos os estudantes do nosso município, onde dá direito ao vale-transporte de meia passagem a todos os estudantes do município. Não só os estudantes regulares, mas também aqueles estudantes dos cursos profissionalizantes”, detalhou.

Gilmar comungou da fala da colega Viviane Sampaio (PT) sobre a aprovação pela Câmara dos Deputados, ontem, do projeto de terceirização. “Rasgaram a CLT de uma vez por todas, tirando o pouco que ainda restava aos trabalhadores, o direito consagrado que ainda restava que era uma assinatura da carteira com a garantia dos seus direitos. Hoje a terceirização no país é o maior meio que existe das empresas burlarem a legislação trabalhista. Nós temos que repudiar essa situação que hoje está sendo implantada no meio trabalhista do nosso país”, denunciou. Ele lembrou que outra proposta impactante está em tramitação – a reforma da Previdência. “Vem para acabar com os nossos coitados, os pobres trabalhadores rurais”, lamentou. Texto e foto: Ascom Câmara