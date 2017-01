Abertas as inscrições ao sorteio do Colégio Militar

As inscrições do processo seletivo do Colégio da Polícia Militar (CPM) para a entrada de novos alunos no ano letivo de 2017 começaram nesta segunda-feira (2). O edital pode ser conferido na internet. As inscrições podem ser feitas partir das 7h por meio do site da Polícia Militar ou da Secretaria Estadual de Educação, até as 18h de 6 de janeiro. Na hora do cadastro online, é preciso informar o CPF da mãe e do candidato.

Estão disponíveis 2.109 vagas para as 13 unidades do CPM. Já para a creche Nossa Senhora das Graças, que fica em Salvador, são 38. Na capital, 70% das vagas são destinadas a filhos de policiais militares e funcionários civis da instituição, e 30% para o público externo. Já no interior, metade das vagas serão destinadas para filhos de policiais militares e funcionários civis, e a outra metade para o público externo.

Os Colégios da Polícia Militar da Bahia estão localizados capital, em Teixeira de Freitas, Alagoinhas, Ilhéus, Itabuna, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Candeias, Juazeiro e Jequié.

Os candidatos serão selecionados por meio de sorteio eletrônico, que será realizado às 9h do dia 13 de janeiro, no Instituto Anísio Teixeira (IAT), localizado no Vale das Muriçocas, s/n°, São Marcos, em Salvador. Pais ou responsáveis de candidatos inscritos, representantes do Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, Ministério Público Estadual, Procuradoria Geral do Estado, Defensoria Pública e associações de classe.

Conforme a assessoria da PM, os nomes do selecionados será divulgado no momento do sorteio e, posteriormente, no site da instituição.