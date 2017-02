Abertas as inscrições para Premio Mulher de Negócios

Inscrições para Prêmio Sebrae Mulher de Negócios estão abertas

Baianas venceram troféus na última edição da premiação

Estão abertas as inscrições para a edição 2017 do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios. Com o objetivo de incentivar empreendedoras a contar suas histórias de sucesso de modo a inspirar outras mulheres, a premiação é promovida pelo Sebrae em parceria com a Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) e a Federação das Associações de Mulheres de Negócios e Profissionais do Brasil (BPW), com apoio técnico da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ).

Na última edição da premiação, a pescadora baiana Maria de Fátima Paiva conquistou o troféu ouro na categoria Produtora Rural, por seu trabalho à frente da cooperativa de pescadores e marisqueiros Repescar, em Vera Cruz. Já Gilsan Pessoa, proprietária da Escola Kennedy, em Eunápolis, venceu o troféu bronze na categoria Pequenos Negócios.

A premiação conta com três categorias: pequenos negócios, produtora rural e Microempreendedora Individual (MEI). As interessadas em participar precisam preencher uma ficha de inscrição, acompanhada de um relato escrito da sua trajetória como empreendedora e de uma autoavaliação do negócio. Todas as informações estão disponíveis no site do prêmio (www.mulherdenegocios.sebrae.com.br) ou em uma unidade do Sebrae. O prazo para entregar os documentos termina em 31 de março.

As concorrentes vão ser avaliadas em aspectos de gestão (marketing e vendas, finanças, gestão de pessoas, inovação, empreendedorismo, entre outros) e com base no relato (visão de futuro, desafios para abrir o empreendimento, ideias inovadoras, crescimento dos resultados obtidos, perseverança etc.).

Na etapa estadual do prêmio, as participantes que tiverem a melhor pontuação, por categoria, receberão a visita de um verificador, que vai validar as informações apresentadas na autoavaliação de gestão do negócio e no relato. Depois, serão analisadas por uma banca de juízes, que determinará quem será a vencedora de cada categoria. Ao todo, serão selecionadas até 81 candidatas, até três por unidade da federação, que participarão da etapa nacional do prêmio.

No fim da etapa nacional, as nove ganhadoras – troféus ouro, prata e bronze – serão conhecidas em outubro, durante solenidade na sede do Sebrae Nacional, em Brasília (DF). Elas terão direito a uma viagem nacional para participar de uma missão técnica com foco em capacitação, a um certificado, ao selo de vencedora e ao troféu.