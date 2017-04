Abertas inscrições para curso gratuito de Gestão Cultural

O Núcleo Territorial de Educação 20 (NTE 20), em parceria com o Instituto de Responsabilidade e Investimento Social (Iris), abrem inscrições para curso gratuito de Gestão Cultural em Vitória da Conquista até o dia 14 de maio. O projeto Ori tem como público-alvo, jovens negros e pardos com idades de 19 a 30 anos, que possam trazer ideias impactantes e positivas sobre as suas comunidades.

Para Vitória da Conquista serão oferecidas 50 vagas. O curso terá duração de 06 meses e o início das aulas será no mês de maio/17. Os encontros vão acontecer no Centro Integrado de Educação Navarro de Brito (CIENB), de segunda a quinta-feira no turno noturno. O projeto também será realizado em Feira de Santana, Ilhéus e Santo Amaro. As inscrições podem ser realizadas através do site www.institutoiris.org.br.

Realizado pelo Instituto Iris, que tem mais de 18 anos de atuação nas áreas de responsabilidade e investimento social, o Projeto Ori tem apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia, contando ainda com a parceria da Fundação Baobá, Instituto Brasileiro da Diversidade (IBD), Instituto Cultural Steve Biko, Instituto Mídia Étnica, Colégio Polivalente de Feira de Santana, Casa do Samba, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Educação da UFBA e Universidade Estadual de Santa Cruz.