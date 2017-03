Abertas inscrições para sorteios de boxes em feiras da cidade

Sorteios acontecem na próxima quarta-feira, 15

Aproximadamente trinta espaços que ainda estão vazios na feira do bairro Patagônia e no Ceasa serão sorteados pela Prefeitura para pessoas interessadas em ocupá-los como permissionários. São boxes, pontos de vendas de frutas, verduras e roupas e um açougue.

Para concorrer, a pessoa não pode ser permissionária ativa da Prefeitura e só poderá se inscrever para um dos espaços. No Ceasa, são 17 pontos de venda de frutas e verduras e 3 boxes. Já na Patagônia, 2 pontos de venda de frutas e verduras, um açougue e 6 pontos de venda de roupas.

A medida, explica o coordenador de Serviços Básicos, Deocleciano Souza, foi adotada para garantir justiça e transparência ao processo. “O sorteio vai democratizar. Para ganhar o box ou ponto de venda não precisa ter votado no atual governo ou ser amigo de alguém que esteja nele”, explicou Deocleciano, referindo-se às práticas de indicação e apadrinhamento que existia na gestão anterior.

Os interessados devem entregar até às 12h, da próxima terça-feira, 14, um ofício na Coordenação de Serviços Básicos (Secretaria de Serviços Públicos – Praça Catão Ferraz, s/n, Centro) solicitando participar do sorteio de um dos espaços.

Os sorteios serão realizados no dia 15. Se o número de inscritos for inferior ao número de boxes, a Prefeitura distribuirá entre eles. Isto aconteceu no sorteio de boxes da feira do Alto Maron, quando teve 34 interessados e 44 boxes disponíveis.

Confira os horários dos sorteios:

– 9h, no auditório da Secretaria de Trabalho, Renda e Desenvolvimento Econômico (Semtre), para as pessoas que vão concorrer a um dos espaços do Ceasa.

– 10h30, no Centro Glauber Rocha – Educação e Cultura, para as pessoas que vão concorrer a um dos espaços da Feira do Patagônia.