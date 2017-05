Aberto o processo seletivo: cursos Técnicos do SENAI

As inscrições deverão ser feitas no site www.tecnicosenai.com.br. As matriculas serão realizadas na Unidade do SENAI Vitória da Conquista, localizada na Avenida Olivia Flores, nº 3900, bairro Universitários, das 8:00 às 20:00 h, de segunda a sexta-feira.

Para realização das matriculas serão necessários a cópia dos seguintes documentos:

a) certificado de conclusão do Ensino Médio ou histórico escolar ou documento da escola (atestado, declaração ou comprovante de matrícula), que comprove que o aluno está matriculado e/ou frequentando regularmente o 3º ano do ensino médio;

b) carteira de Identidade (RG);

c) cadastro de Pessoa Física (CPF);

d) 1 (uma) foto recente 3×4;

e) comprovante de residência (atualizado);

f) comprovante de pagamento da 1ª mensalidade.

Segue a relação dos cursos: