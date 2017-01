Administração Municipal recebe dirigentes do Sinserv

Primeiro encontro entre a nova gestão e os representantes da categoria

Fechando a primeira semana de 2017, a equipe da Secretaria Municipal de Administração se reuniu na tarde desta sexta-feira, 6, com a direção do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Vitória da Conquista (Sinserv). Foi o primeiro contato institucional entre a nova gestão da Administração Municipal e os representantes da categoria.

Depois de se apresentar, juntamente com outros integrantes da equipe, o secretário da pasta, Paulo Williams, falou sobre as primeiras ações já postas em práticas durante a semana. Mencionou a triagem nos gastos com a folha de pagamento e o empenho do Governo Municipal em equilibrá-los, e ainda o recadastramento geral dos servidores municipais.

Williams classificou o encontro como “muito rico”, por ter sido “uma oportunidade de nos conhecermos melhor”.

“O Sinserv entendeu quais são as necessidades de realinhamento e de ajuste que precisam ser feitas por parte do Governo no que diz respeito aos gastos com a folha de pagamento, que são excessivos”, afirmou o secretário.

O processo de recadastramento, previsto para começar em fevereiro, foi explicado de forma detalhada durante a reunião. “É preciso que a nova administração conheça melhor esse quadro de funcionários, onde eles estão postos, quanto é gasto para pagar cada servidor, quanto disso se reverte em benefício de serviços prestados à coletividade”, complementou.

‘Balanço positivo’ – Da parte do Sinserv, a percepção foi semelhante, a ponto de o presidente do sindicato, José Marcos Amaral, fazer um “balanço positivo” do encontro. “Hoje somos quase nove mil servidores, e é justo que a gente tenha respeito com as coisas públicas”, relatou Amaral. “A gente ouviu e também teve o direito de falar. E vamos cobrar para melhorar, juntamente com a Administração, a questão do atendimento ao público”, disse ainda o sindicalista.

Ao fim da reunião, a direção do sindicato convidou o secretário Paulo Williams para participar da reunião do Sinserv, agendada para o próximo dia 20, às 14h. O secretário confirmou presença. “Estarei presente, representando o Governo com todo o prazer e satisfação”, antecipou.