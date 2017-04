Afrânio Peixoto: Cícero reforça convite para Audiência

Cícero Custódio

O vereador e relator da Comissão de Saúde, Cícero Custódio, usou seu discurso em sessão ordinária da Câmara Municipal de Vitória da Conquista, para reforçar o convite para a audiência pública sobre o Hospital Especializado Afrânio Peixoto, a ser realizada, na próxima segunda-feira, 3, às 19h, na Câmara Municipal.

Para contribuir com o debate o vereador convidou a todas comunidades, aos familiares dos pacientes e aos médicos. “Estou me esforçando também para que todas as instituições de saúde mental da cidade participem desta importante audiência”, afirmou.

Cícero, aproveitou o seu tempo para fazer apelo também em nome das moradores de bairros periféricos. “Vemos a situação das comunidades, pessoas sem trabalho, passando dificuldades, alguma até fome mesmo. Por isso eu peço ao governo municipal, estadual, aos deputados que a gente entre em algum consenso para ver o que podemos fazer por essas famílias”, pediu.